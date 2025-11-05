Esce di strada con l’auto | muore nello schianto contro un platano

Jolanda di Savoia, 5 novembre 2025 – Un’altra vittima della strada. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi verso le 13.30 circa in via Manfrinati Flora in località Gherardi nel Comune di Jolanda di Savoia. Secondo una prima ricostruzione di quanto successo, in fase di accertamento a cura dei carabinieri della compagnia di Copparo, una Fiat Punto stava procedendo verso Jolanda quando improvvisamente avrebbe invaso la corsia opposta e schiantandosi contro un platano. Deceduto il conducente, un 81enne residente del luogo. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che accertare il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada con l’auto: muore nello schianto contro un platano

