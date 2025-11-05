Esami e visite alle Scotte | Quasi uno su cinque da fuori Zona senese

"Bisogna capire e agiree sull’appropriatezza delle tante richieste extra Zona senese", dice l’assessore comunale alla sanità Giuseppe Giordano al termine dell’incontro con i vertici dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese. Al centro dell’attenzione tornano le liste di attesa per esami diagnostici e visite specialistiche, problema cronico della sanità pubblica, senese e non solo senese: la lente d’ingrandimento ora è sulle richieste di prestazioni ambulatoriali provenienti da utenti ’extra Siena’ che andrebbero, secondo il Comune, a ’pesare’ sull’ospedale della città e sui servizi erogati per la Zona senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

