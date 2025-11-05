Tempo di lettura: 3 minuti « Il cuore del Sannio sono le piccole imprese, l’artigianato e l’agricoltura di qualità. Sostenere chi produce significa creare lavoro vero e dare ai giovani la possibilità di costruire qui, nella propria terra, il proprio futuro ». Lo dichiara in una nota stampa Fernando Errico, candidato al Consiglio regionale della Campania per Forza Italia. Errico sottolinea come il sistema commerciale del territorio, e in particolare i negozi di prossimità, viva da anni una fase di forte difficoltà che impone risposte efficaci e strutturate da parte delle istituzioni: « Un vero rilancio del settore terziario può avvenire soltanto attraverso misure organiche e durature, che tengano conto dello scenario economico complessivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Errico (Forza Italia): “Il commercio locale è il cuore del Sannio”