Errani Paolini salutano le WTA Finals | Kudermetova Mertens eliminano le campionesse olimpiche

Sara Errani e Jasmine Paolini dicono addio al le WTA Finals 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, le azzurre, accreditate della prima testa di serie, nel terzo ed ultimo incontro del Gruppo Martina Navratilova, cedono contro la coppia numero 4 del seeding, formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, vittoriose con un duplice 6-3 in un’ora e 21 minuti. La belga e la russa arpionano il secondo posto nel girone ed in semifinale venerdì se la vedranno con la coppia numero 2 del torneo, formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, che hanno vinto con una giornata d’anticipo il Gruppo Liezel Huber. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini salutano le WTA Finals: Kudermetova/Mertens eliminano le campionesse olimpiche

