Errani Paolini-Kudermetova Mertens oggi alle Wta Finals 2025 il match che vale la semifinale | a che ora e dove vederlo in diretta gratis

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 5 novembre, ErraniPaolini scendono in campo contro KudermetovaMertens per la terza partita delle Wta Finals 2025 di doppio, a Riad, in Arabia Saudita.Le campionesse olimpiche di Parigi 2024, che quest'anno hanno vinto il loro primo Slam in coppia, il Roland Garros e hanno. 🔗 Leggi su Today.it

