Errani e Paolini fuori dalle WTA Finals di doppio | ko contro Kudermetova e Mertens

Sportface.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce ai gironi l’avventura delle azzurre alle Finals di Riyad: dopo il successo all’esordio, arrivano due sconfitte consecutive che chiudono ogni speranza di semifinale. Si ferma alla fase a gironi l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di doppio, in corso sul cemento indoor di Riyad. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

