Erogazione dell' acqua sospesa a Perugia e Torgiano | l' elenco delle vie interessate

Umbra Acque informa che, nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato con fondi Pnrr, sono necessari interventi agli impianti e alle reti idriche di distribuzione e, pertanto, dalle ore 22:00 del 6 novembre alle ore 06:00 del 7 novembre sarà sospesa l’erogazione idrica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

