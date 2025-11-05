Ergastolo annullato per Alessia Pifferi che ha lasciato morire la figlia pena ridotta a 24 anni | cos'è successo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annullata la precedente sentenza di ergastolo per Alessia Pifferi, condannata in appello a 24 mesi di carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio del 2022. Ma come è stato possibile?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ergastolo annullato alessia pifferiErgastolo annullato per Alessia Pifferi che ha lasciato morire la figlia, pena ridotta a 24 anni: cos’è successo - È stata annullata la precedente sentenza di ergastolo per Alessia Pifferi, condannata in appello a 24 mesi di carcere per aver lasciato morire di stenti ... Lo riporta fanpage.it

ergastolo annullato alessia pifferiAlessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Si legge su ilmessaggero.it

ergastolo annullato alessia pifferiPerché è stato cancellato l'ergastolo di Alessia Pifferi in appello, pena ridotta con le attenuanti: cosa sono - La condanna di Alessia Pifferi è stata ridotta perché i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche per lo stato mentale della donna pari alle aggravanti ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ergastolo Annullato Alessia Pifferi