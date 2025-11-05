Ergastolo annullato per Alessia Pifferi che ha lasciato morire la figlia pena ridotta a 24 anni | cos'è successo

È stata annullata la precedente sentenza di ergastolo per Alessia Pifferi, condannata in appello a 24 mesi di carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio del 2022. Ma come è stato possibile?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

