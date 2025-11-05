Era il terrore dei giovani in città | arrestato rapinatore
Oggi i carabinieri di Lettere hanno posto agli arresti domiciliari un 31enne napoletano, già detenuto a Poggioreale, accusato di rapina aggravata. Le indagini, portate avanti dai militari, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'indagato.Il quale, il 15 marzo 2025, armato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
