Era il terrore dei giovani in città | arrestato rapinatore

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i carabinieri di Lettere hanno posto agli arresti domiciliari un 31enne napoletano, già detenuto a Poggioreale, accusato di rapina aggravata. Le indagini, portate avanti dai militari, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'indagato.Il quale, il 15 marzo 2025, armato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

