Equitazione Chiara Romanelli è campionessa italiana
Domenica 2 novembre 2025 si è concluso a Tortona il Campionato Italiano Individuale di Mounted Games, la spettacolare disciplina equestre che unisce velocità, tecnica e perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere.La grande protagonista di questa edizione è stata Chiara Romanelli, giovane atleta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Equitazione, Chiara Romanelli è campionessa italiana - Si è concluso a Tortona il Campionato Italiano Individuale di Mounted Games, l'aretina trionfa nella categoria 18 Pro 2025 ... Da arezzonotizie.it