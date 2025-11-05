Eolico Morrone Lega | No su tutta la linea nessun impianto il Valmarecchia e in mare Adriatico

“Sul tema dei parchi eolici non abbiamo alcun timore di smentite. È noto, e non da oggi, il nostro ‘no’ motivato all’insediamento dell’eolico in aree dove l’impatto potrebbe ingenerare rischi ed effetti negativi collaterali sulla vita sociale ed economica e, addirittura, sulla tutela stessa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondisci con queste news

Eolico, Morrone: “Lega coerente, sindaco di Rimini invece ha cambiato idea?” - È noto, e non da oggi, il nostro ‘no’ motivato all’insediamento dell’eolico in aree dove ... Lo riporta chiamamicitta.it

Jacopo Morrone (Lega): "Zero eletti? Sono due. Prima o poi vinceremo" - "Alvaro Ancisi, il nostro candidato sindaco, e Gianfranco Spadoni". ilrestodelcarlino.it scrive

Eolico in Maremma, è un assalto: 11 progetti e un muro di no - parco eolico fra Marina di Grosseto e Gavorrano, 10 pale da 200 metri l’una che passerebbero a margine della riserva naturale della ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it