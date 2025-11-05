Enti locali e Scuola firmati a tempo di record e dopo anni di blocchi i rinnovi contrattuali La soddisfazione di Meloni | impegno mantenuto
La conferma, e la soddisfazione per il traguardo conseguito, arrivano direttamente da un messaggio sui social postato dalla premier Giorgia Meloni che scrive: «Firmato il rinnovo di due importanti contratti pubblici: enti locali e scuola. Dopo anni di blocchi, restituiamo continuità e rispetto a chi lavora ogni giorno per i cittadini». I contratti sottoscritti, prosegue il presidente del Consiglio, «riguardano la tornata 2022-2024 e prevedono aumenti medi mensili di 150 euro per i dipendenti pubblici di Regioni, Province e Comuni e di 150 euro per i docenti e 110 per il personale Ata. Somme, quest’ultime, che si aggiungono a quelle stanziate per il contratto 2019-2021: 123 euro per i docenti e 89 per il personale Ata». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
