Enrico Bartolini e Roberta Morise sono diventati genitori per la seconda volta è nato Geremia | La sua vita è un dono e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme

A dare l'annuncio è stato lo chef stellato, con una storia Instagram in cui si vede una manina che gli stringe il dito: «Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrico Bartolini e Roberta Morise sono diventati genitori per la seconda volta, è nato Geremia: «La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme»

