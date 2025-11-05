Ennio volontario siciliano del Wwf | La mia vita contro bracconaggio discariche e caporalato In assenza dello Stato

È un volontario a tempo pieno – “lavoro nei ritagli di tempo” – ed è volontario da quando era ragazzino e “facevo volantinaggio per il referendum contro la caccia del 1990”. Ennio Bonfanti ha 48 anni, vive a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. È responsabile WWF per la Sicilia centrale e alla tutela ambientale e alla protezione degli animali ha dedicato tutta la sua vita finora, insieme alle altre emergenze del territorio in cui vive, come la lotta al caporalato e la questione dei migranti. Ennio racconta della fatica anzitutto burocratica, “fare il volontario e responsabile porta via un sacco di tempo anche per gestire l’associazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

