Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia

Si complica il cammino del Napoli nella UEFA Champions League, dopo lo 0-0 rimediato nella quarta giornata della League Phase contro l’ Eintracht Francoforte. Gli azzurri sono fermi a quattro punti in classifica, nella zona più bassa della porzione valida per l’accesso ai playoff. Considerando che questa sera ci saranno altri match, non è escluso affatto che i campioni d’Italia in carica possano scivolare ancora più in basso in classifica. Intanto, c’è un episodio che in queste ore alcuni tifosi stanno facendo notare: l’analisi del quotidiano fa infiammare quella che potrebbe essere l’ennesimo episodio arbitrale controverso di questa stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia

