Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia

Spazionapoli.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si complica il cammino del Napoli nella UEFA Champions League, dopo lo 0-0 rimediato nella quarta giornata della League Phase contro l’ Eintracht Francoforte. Gli azzurri sono fermi a quattro punti in classifica, nella zona più bassa della porzione valida per l’accesso ai playoff. Considerando che questa sera ci saranno altri match, non è escluso affatto che i campioni d’Italia in carica possano scivolare ancora più in basso in classifica. Intanto, c’è un episodio che in queste ore alcuni tifosi stanno facendo notare: l’analisi del quotidiano fa infiammare quella che potrebbe essere l’ennesimo episodio arbitrale controverso di questa stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

ennesimo scandalo arbitrale in napoli 8211 eintracht c8217232 un episodio passato sottotraccia

© Spazionapoli.it - Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ennesimo scandalo arbitrale napoliSerie A, troppi gli errori della classe arbitrale/ Mariani, assistente e Var, ennesimo stop della stagione - Fermati Mariani, l'assistente e il Var per le prossime due giornate dopo gli errori della partita tra Napoli e Inter ... Come scrive ilsussidiario.net

Napoli, San Paolo a De Laurentiis: ennesimo bluff! Il patron azzurro è infuriato - Ieri l'incontro per la tanto annunciata cessione (o gestione) dell'impianto di Fuorigrotta al Napoli di De ... Si legge su calciomercato.com

ennesimo scandalo arbitrale napoliNapoli, Noa Lang: "Conte? Ci siamo parlati solo una volta. Surclassati a Eindhoven, uno scandalo" - Conte, Champions amara: Juve, Chelsea, Tottenham.. I numeri - Le parole dell'attaccante alla tv olandese Ziggo Sport dopo la durissima sconfitta del Napoli contro il PSV (e l'ennesima panchina di questo avvio di stagione) ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesimo Scandalo Arbitrale Napoli