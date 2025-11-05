Eni ceduto il 20% di Plenitude Operazione da 2 miliardi di euro

Eni ha perfezionato la cessione di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Plenitude Società Benefit ai fondi Ares Alternative Credit, affiliati ad Ares Management Corporation. Con questa operazione, basata su un equity value di Plenitude pari a 10 miliardi di euro e un enterprise value di oltre 12 miliardi, Eni ha incassato 2 miliardi. L’operazione si inquadra nella strategia di Eni finalizzata alla valorizzazione delle proprie società satellite attive nei business della transizione energetica, attraverso l’ingresso di partner strategici e capitali allineati che supportano i loro piani di sviluppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni, ceduto il 20% di Plenitude. Operazione da 2 miliardi di euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Eni, ceduto il 20% di Plenitude a fondi Ares Alternative Credit. Goberti “Avanti nel percorso di crescita” - X Vai su X

Eni, ceduto il 20% di Plenitude. Operazione da 2 miliardi di euro - Eni ha perfezionato la cessione di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Plenitude Società Benefit ai ... Si legge su quotidiano.net

Eni, ceduto il 20% di Plenitude a fondi Ares Alternative Credit. Goberti “Avanti nel percorso di crescita” - Eni ha annunciato il perfezionamento della cessione di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Plenitude Società Benefit ai fondi Ares Alternative Credit ... Come scrive msn.com

Eni cede il 20% di Plenitude ad Ares e incassa 2 miliardi - Il cane a sei zampe perfeziona la cessione di parte della controllata specializzata in rinnovabili e vendita di luce e gas a famiglie ed imprese. Scrive msn.com