Empori solidali della Caritas In un anno hanno sostenuto 369 famiglie in difficoltà

Piccoli supermercati, dove la spesa è gratuita, sostengono per un periodo le famiglie vulnerabili, per traghettarle verso l’uscita dalla loro situazione di fragilità. È così che gli empori solidali della Caritas tendono una mano alle fasce deboli, cercando di contrastare la povertà alimentare. A otto mesi dall’ultimo minimarket inaugurato nella zona (quello di Melegnano, tenuto a battesimo da monsignor Mario Delpini), i tre empori della Caritas presenti nel Sud Est Milanese - San Giuliano, Peschiera Borromeo e, appunto, Melegnano – sostengono nel complesso 369 famiglie, per un totale di 1.117 persone tra adulti, anziani e bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Empori solidali della Caritas. In un anno hanno sostenuto 369 famiglie in difficoltà

