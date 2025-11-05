Emma Marrone su Instagram | Ho la labirintite come sta la cantante

Emma Marrone su Instagram svela di avere la labirintite, una patologia che la sta costringendo a rimanere a letto. La cantante, con la consueta ironia, ha raccontato ai fan come sta. Emma Marrone con la labirintite, le sue parole su Instagram. La cantante ha pubblicato una Storia in cui si mostra in camera sua, con il viso coperto da una mano. “Scusate sono a letto con la labirintite – ha scritto -. Che è come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però volevo dirvi che se shazzammate Brutta Storia vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia”. La labirintite è una infiammazione del labirinto dell’orecchio interno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emma Marrone su Instagram: “Ho la labirintite”, come sta la cantante

