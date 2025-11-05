Emma Marrone bloccata a letto dalla labirintite | l’annuncio sui social

Thesocialpost.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Marrone è stata costretta a un piccolo stop forzato a causa di un problema di salute. La cantante salentina ha condiviso con i suoi follower sui social di essere alle prese con la labirintite, un disturbo dell’orecchio interno che notoriamente provoca spiacevoli sintomi come vertigini, nausea e perdita di equilibrio. Il messaggio ironico sui social. Con la sua consueta autoironia, l’artista ha voluto informare e al contempo rassicurare i fan attraverso una storia su Instagram. Pubblicando una foto in cui si mostrava a letto con il volto parzialmente coperto da una mano, ha descritto in modo vivido e ironico il suo stato: “Scusate, sono a letto con la labirintite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

emma marrone bloccata a letto dalla labirintite l8217annuncio sui social

© Thesocialpost.it - Emma Marrone bloccata a letto dalla labirintite: l’annuncio sui social

Altri contenuti sullo stesso argomento

emma marrone bloccata lettoEmma Marrone costretta a letto: “Ho la labirintite”. Come sta la cantante - La cantante salentina ha raccontato ai follower di essere alle prese con una labirintite, un disturbo dell’orecchio interno che provoca vertigini, ... Scrive msn.com

emma marrone bloccata lettoEmma Marrone su Instagram: “Ho la labirintite”, come sta la cantante - Su Instagram, Emma Marrone svela di avere la labirintite, un problema che l’ha costretta a restare a letto. Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Marrone Bloccata Letto