Emma Marrone bloccata a letto dalla labirintite | l’annuncio sui social

Emma Marrone è stata costretta a un piccolo stop forzato a causa di un problema di salute. La cantante salentina ha condiviso con i suoi follower sui social di essere alle prese con la labirintite, un disturbo dell’orecchio interno che notoriamente provoca spiacevoli sintomi come vertigini, nausea e perdita di equilibrio. Il messaggio ironico sui social. Con la sua consueta autoironia, l’artista ha voluto informare e al contempo rassicurare i fan attraverso una storia su Instagram. Pubblicando una foto in cui si mostrava a letto con il volto parzialmente coperto da una mano, ha descritto in modo vivido e ironico il suo stato: “Scusate, sono a letto con la labirintite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

