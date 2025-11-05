Emergenza orsi in Giappone il governo schiera l' esercito per proteggere i villaggi
Dall’inizio di aprile oltre cento persone sono rimaste ferite e almeno dodici sono morte in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Emergenza orsi in Giappone: il Governo promette nuove contromisure, allerta sicurezza pubblica - ilmetropolitano.it/2025/11/04/eme… #ilmetropolitano - X Vai su X
Emergenza orsi in Giappone, 12 morti in sei mesi. Governo vara nuovi piani, esercito in aiuto #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza orsi in Giappone: il Governo promette nuove contromisure, allerta sicurezza pubblica - Il Giappone sta affrontando la peggiore emergenza legata agli orsi bruni degli ultimi decenni, con almeno 12 vittime accertate dallo scorso aprile e oltre 8. Da ilmetropolitano.it
Giappone: emergenza orsi, valutato uso dei fucili - Il Giappone sta affrontando una crescente emergenza legata agli attacchi di orsi, che hanno raggiunto livelli record nel corso dell'anno fiscale iniziato ad aprile. Scrive msn.com
Giappone, record di attacchi da orso: il governo corre ai ripari. Spunta anche l'idea lupi robot - Si tratta della stagione più violenta mai registrata, parlando di orsi: undici morti e centinaia di feriti, ma anche migliaia di avvistamenti. Da giornaletrentino.it