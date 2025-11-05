Emergenza idrica a Foggia arriva il sottosegretario Patrizio La Pietra | il punto sul progetto Liscione-Occhito

Foggiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il prossimo 18 novembre, a Foggia, presso il Consorzio di Bonifica di Capitanata alle ore 10.30, sarà presente il Sottosegretario Patrizio La Pietra per fare un punto sull’interconnessione idrica LiscioneOcchito. In quell’occasione saranno illustrati i risultati di mesi di intenso lavoro dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Emergenza idrica, a Foggia arriva il sottosegretario Patrizio La Pietra: il punto sul progetto Liscione-Occhito - L'annuncio della senatrice FallucchI: "In quell’occasione saranno illustrati i risultati di mesi di intenso la ... Secondo foggiatoday.it

emergenza idrica foggia arrivaSiccità record: la Regione Puglia dichiara lo stato di emergenza idrica - 2026, Foggia sotto osservazione La Giunta Regionale della Puglia ha approvato ... Lo riporta lucerabynight.it

Emergenza acqua in Puglia: la situazione è critica da Foggia a tutto il territorio regionale. - L’invaso di Occhito, in Capitanata, è sceso a soli 44 milioni di metri cubi: se non pioverà, nelle prossime settimane si raggiungerà il “volume morto”, la soglia oltre la quale l’acqua non è più utili ... Scrive brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Idrica Foggia Arriva