Elisabetta Gregoraci Padre | Nei Guai A Causa Di Una Ex!
Dall’amore alla paura: la testimonianza di Rosita Gentile contro Mario Gregoraci sconvolge l’opinione pubblica. Cosa rischia ora? C’è un tweet, una frase e una tempesta che esplode. Selvaggia Lucarelli, con la sua solita penna tagliente, ha riacceso i riflettori su una vicenda che rischia di scuotere dalle fondamenta il mondo patinato della televisione. Al centro dello scandalo: Mario Gregoraci, padre della celebre conduttrice Elisabetta, finito sotto inchiesta per una serie di gravi accuse. Le parole della giornalista riprendono un’inchiesta di Calabria7, che ha già fatto il giro del web: la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
