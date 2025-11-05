Elisabetta Canalis | L' amore? Ho fatto degli errori ma non si può decidere a tavolino voglio lasciarmi sorprendere I cani fanno parte della mia vita Dal loro sguardo capisco se ridono se sono annoiati o tristi

Elisabetta Canalis esce con un libro sulla storia dei suoi cani, tutti adottati. A noi la showgirl racconta di amore, empatia e di come gli animali ci cambino la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elisabetta Canalis: «L'amore? Ho fatto degli errori, ma non si può decidere a tavolino, voglio lasciarmi sorprendere. I cani fanno parte della mia vita. Dal loro sguardo capisco se ridono, se sono annoiati o tristi »

Argomenti simili trattati di recente

Vanity Fair Italia. . Elisabetta Canalis è la cover star del nuovo numero di Vanity Fair: ecco il backstage del servizio fotografico. Leggi l’intervista completa di Veronica Bianchini qui: https://vanityfairitalia.visitlink.me/opsqum - facebook.com Vai su Facebook

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile" #canalis #valente #kickboxing - X Vai su X

Elisabetta Canalis per Vanity Fair: “Ho trovato l’amore in un canile” - Elisabetta Canalis a Vanity Fair: "Ho trovato l’amore in un canile". Segnala rumors.it

Elisabetta Canalis: «Ho imparato che un cane può salvarti più di un uomo. L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Invecchiare? Non mi spaventa» - A noi la showgirl racconta di amore, empatia e di come gli animali ci cambino la vita ... vanityfair.it scrive

“Ho chiesto ad una medium di contattare il mio cane defunto e lui le ha detto queste parole per me. La sua morte è stata scioccante, non mi davo pace”: la confessione di ... - L'ex velina racconta il dolore per la morte del cane Charlie e come sia riuscita a ricevere un ultimo messaggio da lui ... Si legge su ilfattoquotidiano.it