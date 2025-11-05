Elia Viviani risponde a Vannacci per la ‘X' d'esultanza | Chi mi conosce sa la Decima non c'entra nulla
Elia Viviani si è visto costretto a smentire pubblicamente il tweet del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, che strumentalizzò la sua esultanza dopo aver vinto l'oro ai Mondiali su pista, avvicinandola ad un preciso pensiero politico: "Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa il vero significato di quel gesto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
È online l’edizione di novembre di #tuttoBICI! La copertina è tutta per @eliaviviani , che si laurea campione del mondo nell’Eliminazione all’ultima gara della carriera La puoi trovare qui: - X Vai su X
È online l’edizione di novembre di #tuttoBICI! La copertina è tutta per Elia Viviani, che si laurea campione del mondo nell’Eliminazione all’ultima gara della carriera. Ma, come sempre, non mancano gli approfondimenti sulle ultime gare della stagione. La puoi t - facebook.com Vai su Facebook
Elia Viviani risponde a Vannacci per la ‘X’ d’esultanza: “Chi mi conosce sa, la Decima non c’entra nulla” - Elia Viviani si è visto costretto a smentire pubblicamente il tweet del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, che strumentalizzò la sua esultanza ... Segnala fanpage.it
“Un’altra decima per l’Italia”: Vannacci si appropria della foto di Elia Viviani, ma dietro quell’esultanza c’è un’impresa storica - Così il generale della Lega ha provato ad appropriarsi della foto di Elia Viviani dopo la vittoria della medaglia d’oro per farne un simbolo politico ... Da ilfattoquotidiano.it
Il ciclista Viviani fa una X di fine carriera, Vannacci fraintende: «Un’altra Decima per l’Italia!». E sui social si scatena l’ironia - Tanti i commenti di scherno, polemica e persino suggerimenti ... Secondo msn.com