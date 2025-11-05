Elia Viviani risponde a Vannacci per la &#8216;X' d'esultanza | Chi mi conosce sa la Decima non c'entra nulla

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Viviani si è visto costretto a smentire pubblicamente il tweet del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, che strumentalizzò la sua esultanza dopo aver vinto l'oro ai Mondiali su pista, avvicinandola ad un preciso pensiero politico: "Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa il vero significato di quel gesto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

