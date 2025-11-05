Roma, 5 novembre 2025 - Elia Viviani e il ritiro, atto due. L'oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile sembrava aver messo fine alla carriera del Profeta, che invece in agenda ha ancora un impegno. Il prossimo impegno di Viviani. Le date buone sono dal 18 al 23 novembre e la location è il Belgio, per la precisione il Velodrome Kuipke nel quale avrà luogo la Sei Giorni di Gand 2025. Le gare in programma sono 5, tra le quali la madison, quella scelta da Viviani per chiudere la propria carriera (stavolta davvero definitivamente): con il veronese ci sarà Jasper De Buyst, entrambi alfieri questa stagione della Lotto, la squadra che ha organizzato l'evento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Elia Viviani, non è ancora finita per Viviani. In programma la Sei Giorni di Gand 2025