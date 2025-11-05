Elia Del Grande in fuga insieme alla fidanzata caccia al killer nei dintorni di Cadrezzate
Cadrezzate (Varese), 5 novembre 2025 – La fuga è di coppia. Questa l’ipotesi degli inquirenti, dato che tutti gli elementi raccolti mostrano che Elia Del Grande, il killer della strage di Cadrezzate, nel Varesotto, si trovi con la compagna convivente. A quanto risulta, i loro movimenti combaciano. Gli investigatori – carabinieri di Varese e Modena e polizia penitenziaria – lavorano senza sosta da giovedì, quando Del Grande è scappato dalla casa-lavoro a Castelfranco Emilia, arrampicandosi sul muro che circonda la struttura: col favore del buio, dopo aver legato una corda al palo della telecamera, si è calato giù dall’altra parte e si è dileguato nel boschetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
