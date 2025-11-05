Elia Del Grande evaso con una fune di cavi elettrici l'uomo potrebbe essersi nascosto con la compagna
Continuano le ricerche di Elia Del Grande, l'uomo che nel 1998 sterminò la famiglia e che qualche giorno fa è evaso da una struttura casa-lavoro di Castelfranco Emilia. Del Grande si sarebbe nascosto con la compagna, che già nel 2015 lo aiutò a pianificare una fuga poi fallita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
