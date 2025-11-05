Elia Del Grande evaso con una fune di cavi elettrici l'uomo potrebbe essersi nascosto con la compagna

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche di Elia Del Grande, l'uomo che nel 1998 sterminò la famiglia e che qualche giorno fa è evaso da una struttura casa-lavoro di Castelfranco Emilia. Del Grande si sarebbe nascosto con la compagna, che già nel 2015 lo aiutò a pianificare una fuga poi fallita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

