Elezioni Veneto Manildo Csx a Fanpage | Non è più la Regione di Zaia c'è voglia di voltare pagina

Giovanni Manildo è il candidato del campo largo alle elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre 2025. Manildo ha spiegato a Fanpage.it, cosa significano queste elezioni - le prime senza Luca Zaia da quindici anni - per il centrosinistra e per la Regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Elezioni Regionali del Veneto Domenica 23 e lunedì 24 Novembre si voterà per eleggere il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta Regionale del Veneto. Per l’occasione, gli orari di apertura straordinaria dell’ufficio elettorale per il rilascio delle tes - facebook.com Vai su Facebook

$elezioniregionaliVeneto2025500 delegati $CislVeneto oggi a Padova per l’ $attivoregionale dedicato al confronto con i candidati alla presidenza della Regione $Veneto, Giovanni Manildo, per il centrosinistra, e Alberto Stefani, per il centrodestra. - X Vai su X

Elezioni Veneto, Manildo (Csx) a Fanpage: “Non è più la Regione di Zaia, c’è voglia di voltare pagina” - Giovanni Manildo è il candidato del campo largo alle elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre 2025 ... Riporta fanpage.it

Elezioni in Veneto: Manildo presenta la coalizione di centro sinistra - Elezioni in Veneto: Manildo presenta la coalizione di centro sinistra. Da ilnordestquotidiano.it

Elezioni Veneto, Manildo ferma il M5S sul “VaffanZaia”: basta slogan offensivi - La campagna elettorale in Veneto si è aperta con l’ennesima gaffe del Movimento 5 Stelle. Si legge su iltempo.it