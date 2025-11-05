Elezioni Veneto Manildo Csx a Fanpage | Non è più la Regione di Zaia c'è voglia di voltare pagina

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Manildo è il candidato del campo largo alle elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre 2025. Manildo ha spiegato a Fanpage.it, cosa significano queste elezioni - le prime senza Luca Zaia da quindici anni - per il centrosinistra e per la Regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

elezioni veneto manildo csxElezioni Veneto, Manildo (Csx) a Fanpage: “Non è più la Regione di Zaia, c’è voglia di voltare pagina” - Giovanni Manildo è il candidato del campo largo alle elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre 2025 ... Riporta fanpage.it

elezioni veneto manildo csxElezioni in Veneto: Manildo presenta la coalizione di centro sinistra - Elezioni in Veneto: Manildo presenta la coalizione di centro sinistra. Da ilnordestquotidiano.it

elezioni veneto manildo csxElezioni Veneto, Manildo ferma il M5S sul “VaffanZaia”: basta slogan offensivi - La campagna elettorale in Veneto si è aperta con l’ennesima gaffe del Movimento 5 Stelle. Si legge su iltempo.it

