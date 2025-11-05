Elezioni regionali Odierna punta sulla bonifica del Sarno | Servono azioni strutturali e competenza

L’impegno per la bonifica del fiume Sarno al centro dell’agenda politica di Sebastiano Odierna, consigliere comunale a Sarno e candidato al consiglio regionale nella lista “Cirielli Presidente per la Campania”, a sostegno di Edmondo Cirielli.Da anni impegnato sul tema sia al Comune di Sarno che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Telesveva. . Regionali 2025, Daniela Maiorano scende in campo da Andria “Per la Puglia” e la BAT: «Empatia, responsabilità e presenza» #andria #politica #elezioni #regionali #maiorano - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, battaglie a colpi di video tra 'alleati' di FdI e Lega: pronti i gadget di genere - Ma anche pronti a dirsele (non darsele, per fortuna) di santa ragione prendendo in giro i gadget elettorali degli avversari. Scrive ilgazzettino.it

Eletti Giani-Casa Riformista Toscana, nomi consiglieri Regionali 2025/ Preferenze e seggi: Renzi punta al 10% - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio 4 CONSIGLIERI ELETTI E LA SFIDA VINTA ... Scrive ilsussidiario.net

Regionali Toscana, con Tomasi il centrodestra punta ad una prima storica vittoria - "Se avessi guardato i sondaggi, non mi sarei nemmeno candidato a sindaco di Pistoia": nelle ultime settimane lo ripete spesso Alessandro Tomasi, che di Pistoia dal 2017 è primo cittadino. Si legge su ansa.it