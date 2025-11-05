Elezioni regionali Luigi Roma Fdi presenta la candidatura a Caianello
Luigi Roma ha presentato anche a Caianello la sua candidatura a Consigliere Regionale nella lista di Fratelli d’Italia. Nella serata di ieri, l’avvocato e docente universitario ha ufficialmente presentato la propria candidatura. Durante l’incontro, caratterizzato da una sala gremita e partecipe. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Telesveva. . Regionali 2025, Daniela Maiorano scende in campo da Andria “Per la Puglia” e la BAT: «Empatia, responsabilità e presenza» #andria #politica #elezioni #regionali #maiorano - facebook.com Vai su Facebook
FRATELLI D'ITALIA - Cirielli ad Aversa per benedire la candidatura di Luigi Roma - 13:33:15 Si terrà venerdì 7 novembre alle ore 17:30, presso il Teatro Cimarosa di Aversa, l’apertura ufficiale della campagna elettorale dell’avvocato Luigi Roma, candidato alle Elezioni Regionali del ... casertafocus.net scrive
Sottratti zaini da auto candidato, Roma 'atto vile, denuncio' - Luigi Roma, avvocato di Parete (Caserta) candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia, denuncia di aver subito il danneggiamento della propria auto. Da ansa.it
Caserta. Rubano nell'auto di un candidato Fdi alle elezioni Regionali: «Atto intimidatorio» - La campagna elettorale è anche questo in provincia di Caserta. Come scrive ilmattino.it