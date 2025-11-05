Elezioni regionali 2025 | in arrivo i pagamenti per scrutatori segretari e presidenti di seggio

A partire dal 4 novembre, il Comune ha provveduto a mettere in pagamento gli emolumenti spettanti agli scrutatori, ai segretari e ai presidenti di seggio impegnati nelle consultazioni elettorali regionali del 12 e 13 ottobre scorsi.Chi aveva già fornito le proprie coordinate bancarie (codice. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

