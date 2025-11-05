Elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero | ottimo risultato per Uil Scuola Abruzzo
La Uil Scuola Abruzzo soddisfatta dei risultati delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero: 215 i voti conquistati dal sindacato su scala regionale che rappresentano il 32,3%dei votanti. Con le province di Chieti e L’Aquila prime rispetto alle liste degli altri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
