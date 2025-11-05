Elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero | ottimo risultato per Uil Scuola Abruzzo

Chietitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil Scuola Abruzzo soddisfatta dei risultati delle elezioni per il rinnovo dellassemblea dei delegati del Fondo Espero: 215 i voti conquistati dal sindacato su scala regionale che rappresentano il 32,3%dei votanti. Con le province di Chieti e L’Aquila prime rispetto alle liste degli altri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

elezioni rinnovo dell8217assemblea delegatiEspero, elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati: si svolgono on-line il 27, 28 e 29 ottobre 2025 - Da oggi, 27 ottobre, e fino al 29 ottobre si svolgono le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Espero; le votazioni si svolgono attraverso la modalità di voto elettronico (“On ... tecnicadellascuola.it scrive

Elezioni Assemblea dei delegati Fondo scuola Espero: voto online dal 27 al 29 ottobre. Liste e istruzioni - Dal 27 al 29 ottobre 2025 gli iscritti al Fondo Scuola Espero sono chiamati a votare per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati ... Lo riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Rinnovo Dell8217assemblea Delegati