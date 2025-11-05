Elezioni New York Mamdani verso ruolo di sindaco il 34enne musulmano pro Pal e favorevole ad arresto Netanyahu in testa con il 46,1% Cuomo staccato di 14,3 punti

Mamdani si appresta a diventare il nuovo sindaco di New York. Le posizioni del 34enne musulmano sono di forte critica a Israele, tant’è che è favorevole all’arresto di Netanyahu, qualora mettesse piede in città. Cuomo fermo al 31,8% Il 34enne Zohran Mamdani, musulmano, progressista, dichiarat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni New York, Mamdani verso ruolo di sindaco, il 34enne musulmano pro Pal e favorevole ad arresto Netanyahu in testa con il 46,1%, Cuomo staccato di 14,3 punti

