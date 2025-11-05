Zohran Mamdani si appresta a diventare il nuovo sindaco della Grande Mela: è il primo musulmano a diventare primo cittadino di New York; si è espresso più volte contro il genocidio a Gaza e a favore dell'arresto di Netanyahu Il 34enne Zohran Mamdani, musulmano, progressista, dichiaratamente p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni New York, Mamdani nuovo sindaco, exit poll al 45% e primi spogli al 43%, oltre 10 punti di distacco su Cuomo: la svolta anti-imperialismo Usa e Israele