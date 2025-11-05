Elezioni New York Mamdani nuovo sindaco exit poll al 45% e primi spogli al 43% oltre 10 punti di distacco su Cuomo | la svolta anti-imperialismo Usa e Israele
Zohran Mamdani si appresta a diventare il nuovo sindaco della Grande Mela: è il primo musulmano a diventare primo cittadino di New York; si è espresso più volte contro il genocidio a Gaza e a favore dell'arresto di Netanyahu Il 34enne Zohran Mamdani, musulmano, progressista, dichiaratamente p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
