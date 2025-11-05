Elezioni New York Mamdani nuovo sindaco con il 51,2% dei voti oltre 10 punti di distacco su Cuomo | la svolta anti-imperialismo Usa e Israele

Zohran Mamdani si appresta a diventare il nuovo sindaco della Grande Mela: è il primo musulmano a diventare primo cittadino di New York; si è espresso più volte contro il genocidio a Gaza e a favore dell'arresto di Netanyahu Il 34enne Zohran Mamdani, musulmano, progressista, dichiaratamente p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni New York, Mamdani nuovo sindaco con il 51,2% dei voti, oltre 10 punti di distacco su Cuomo: la svolta "anti-imperialismo Usa e Israele"

Scopri altri approfondimenti

New York, le elezioni del nuovo sindaco: le news. Affluenza record, Mamdani favorito. In Virginia vittoria dei democratici - X Vai su X

Elezioni sindaco di New York, Mamdani vede la vittoria: l'attesa per il verdetto Leggi qui - https://www.ilriformista.it/risultati-elezioni-sindaco-new-york-mamdani-vittoria-487906/ - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025 - Zohran Mamdani, 34 anni, nuovo sindaco di New York, segna una svolta storica alla guida della città. Da fanpage.it

New York, il nuovo sindaco è Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump», che replica: perché non ero sulla scheda - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Segnala ilmattino.it

Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump: "Io non ero sulla scheda e abbiamo perso" - In Virginia, Abigail Spanberger è stata eletta governatore e ha sconfitto il repubblicano Glenn Youngkin. Scrive msn.com