Elezioni New York il primo discorso di Mamdani | Sarò il sindaco di ogni newyorkese Ny mostra come si può sconfiggere Donald Trump

Nel frattempo, Trump ha commentato l’esito elettorale su Truth Social, scrivendo: “Il fatto che Trump non era sulla scheda elettorale e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni stasera, secondo i sondaggisti" Al suo victory party, in un clima di grand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni New York, il primo discorso di Mamdani: "Sarò il sindaco di ogni newyorkese, Ny mostra come si può sconfiggere Donald Trump"

New York, le elezioni del nuovo sindaco: le news. Affluenza record, Mamdani favorito. In Virginia vittoria dei democratici

Elezioni sindaco di New York, Mamdani vede la vittoria: l'attesa per il verdetto

Zohran Mamdani vince le elezioni come sindaco di New York, il primo discorso - video - diventerà il primo sindaco musulmano della più importante città degli Stati Uniti, il 1 genna ... Come scrive tg.la7.it

Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Virginia e New Jersey ai Dem. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Lo riporta tg24.sky.it

New York, il nuovo sindaco è Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump», che replica: perché non ero sulla scheda - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Si legge su ilgazzettino.it