Elezioni New York i risultati definitivi | vince Mamdani con il 50% su Cuomo e Sliwa affluenza record

Zohran Mamdani è stato eletto nuovo sindaco di New York: il 34enne ha vinto le elezioni con il 50% dei voti, contro l'ex governatore Andrew Cuomo e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. L'affluenza ha raggiunto un picco che non si vedeva da decenni, con oltre due milioni di votanti - circa il 40% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

