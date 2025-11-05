Elezioni in Campania Maria Rosaria Boccia si ritira
AGI - Una lettera a Stefano Bandecchi, per motivare il suo ritiro dalla corsa alle regionali in Campania. Sette ore fa erano insieme a un appuntamento della Coldiretti a Pompei. Poi la riflessione su un avviso di garanzia e l'annuncio della volontà di farsi da parte. Maria Rosaria Boccia, l' influencer e imprenditrice nota alle cronache per il caso che ha portato alle dimissioni da ministro di Gennaro Sangiuliano, imprenditrice scrive a Bandecchi perché non vuole affrontare un "calvario". "Caro presidente nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. 🔗 Leggi su Agi.it
