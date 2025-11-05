Elezioni comunali Cedro | Al centro destra il compito di fare uscire la città dalle sabbie mobili

Si scaldano i motori per le elezioni comunali che si terranno nella primavera del 2026. A evidenziare l'esigenza di un cambio di passo è la coordinatrice di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria, Ersilia Cedro che in una nota sottolinea il valore dimostrato dal centrodestra e dal partito di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'indagine sulle elezioni comunali del 2020 a Modugno: secondo la Dda di Bari i voti dei clan avrebbero inquinato anche il ballottaggio - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, Cedro (Fdi) sulle comunali: “stima per Cannizzaro, ridare alla città una guida politica sicura e forte” - “Le ultime elezioni regionali hanno evidenziato un quadro chiaro della situazione politica a Reggio Calabria. Riporta strettoweb.com

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2025 CENTRO-SUD/ Diretta spoglio: ad Assisi avanti Stoppini, Lamezia e Giugliano… - Se nei grandi comuni i risultati elezioni comunali 2025 sono anticipati da exit poll e proiezioni, più complesso è il discorso per gli altri, visto che bisogna attendere i voti scrutinati. Si legge su ilsussidiario.net