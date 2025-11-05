Elezioni a New York | Mamdani nuovo sindaco preoccupazione tra i commentatori conservatori Attilio Carbone WGBB Long Island | Si annuncia la morte di New York

New York, 5 novembre – Alle 21:41 ora locale di New York, le elezioni per la carica di sindaco si sono concluse con la vittoria di Zohran Mamdani, che ha ottenuto il 50,4% dei voti, superando Andrew Cuomo (41,5%) e Curtis Sliwa (7,2%). La notizia ha suscitato immediate reazioni nel panorama mediatico americano. Tra le voci più critiche, quella di Attilio Carbone, conduttore di WGBB Long Island, che ha espresso forti preoccupazioni per il futuro della città sotto la guida del nuovo sindaco. “Purtroppo il socialista Mamdani è stato ufficialmente dichiarato sindaco di New York con il 50,4% dei voti – ha dichiarato Carbone –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Elezioni a New York: Mamdani nuovo sindaco, preoccupazione tra i commentatori conservatori. Attilio Carbone (WGBB Long Island): “Si annuncia la morte di New York”

