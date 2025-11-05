Elena Paparusso Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 7 novembre sul palco del Charity Café andrà in scena il trio guidato dalla cantante Elena Paparusso completato da Francesco Poeti alla Chitarra-Basso e Lorenzo Brilli alla Batteria.La band spazia tra brani originali e musiche della tradizione del jazz, alla ricerca di una sonorità. 🔗 Leggi su Romatoday.it