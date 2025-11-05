Eicma test e dimostrazioni di mobilità urbana nell’area Yum

(Adnkronos) – Se le città "sono causa ed effetto di una nuova domanda di mobilità, ecco la risposta concreta, fruibile e sostenibile di Eicma: le due ruote". Lo si legge in una nota. Non è solo il mercato a premiarle, prosegue, all’82ma edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote, in programma da domani a domenica 9 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il programma del Campionato Italiano Trial Indoor 2025 ad Eicma ? ` ( ) 09.00 – 09.30: Operazioni Preliminari 09.30 – 10.00: Verifica Zone 09.30 – 15.00: Apertura Area Test Piloti 10.00 – 10.55: 1^ manche Campionato Ital

