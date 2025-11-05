Eicma Faget Aixam | Elettrico è sempre più importante

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 nov.(Adnkronos) - “Vediamo che i veicoli elettrici sono sempre più importanti. Abbiamo sempre creduto in questo settore e negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il volume di vendita di motorizzazione elettrica. I nostri veicoli sono particolarmente adatti all'elettrico perché leggeri, limitati in velocità e utilizzati molto nei centri urbani”. Così Tom Faget, Direttore Generale di Aixam Mega Italia durante l'82esima edizione di Eicma. Aixam, leader europeo nella produzione di minicar, partecipa ad Eicma per la seconda volta presenta le novità del 2025 tra cui il modello e-City GTO che rappresenta un'opzione di mobilità sostenibile ideale per il segmento giovane, grazie alle sue prestazioni elevate e alla possibilità di scegliere l'ABS come optional, disponibile anche per altri modelli elettrici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

eicma faget aixam elettrico 232 sempre pi249 importante

© Iltempo.it - Eicma, Faget (Aixam): "Elettrico è sempre più importante"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

eicma faget aixam elettricoEicma, Faget (Aixam): "Elettrico è sempre più importante" - Abbiamo sempre creduto in questo settore e negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il volume di vendita di motorizzazione elettrica. Lo riporta adnkronos.com

Aixam e-Minauto Chic: la minicar elettrica ad EICMA 2024 [FOTO e VIDEO LIVE] - Oggi si è aperto EICMA 2024, la più importante fiera del motociclo, ma non manca anche qualche modello a quattro ruote. Riporta motorionline.com

Aixam, il futuro è elettrico: primo contatto con le nuove minicar a zero emissioni della Casa francese - Aixam, azienda specializzata in minicar, ovvero i quadricicli leggeri che si possono guidare a partire dai 14 anni con il patentino “Am”, dal 1983 ha letteralmente motorizzato non solo gli adolescenti ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Eicma Faget Aixam Elettrico