Eicma Faget Aixam | Elettrico è sempre più importante
Milano, 5 nov.(Adnkronos) - “Vediamo che i veicoli elettrici sono sempre più importanti. Abbiamo sempre creduto in questo settore e negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il volume di vendita di motorizzazione elettrica. I nostri veicoli sono particolarmente adatti all'elettrico perché leggeri, limitati in velocità e utilizzati molto nei centri urbani”. Così Tom Faget, Direttore Generale di Aixam Mega Italia durante l'82esima edizione di Eicma. Aixam, leader europeo nella produzione di minicar, partecipa ad Eicma per la seconda volta presenta le novità del 2025 tra cui il modello e-City GTO che rappresenta un'opzione di mobilità sostenibile ideale per il segmento giovane, grazie alle sue prestazioni elevate e alla possibilità di scegliere l'ABS come optional, disponibile anche per altri modelli elettrici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
