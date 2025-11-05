Eicma domani Abodi in visita a esposizione delle due ruote

(Adnkronos) – Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi visiterà domani, giovedì 6 novembre, l'82ª edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, aperta al pubblico da domani a domenica 9 novembre.  Il ministro è atteso alle 11 al Centro servizi, a cui si accede dalla Porta Sud di Rho Fiera Milano.  —[email protected] (Web . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

