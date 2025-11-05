Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Sabbia, moto, foto e video unici. La Dakar arriva all'Eicma di Milano. È stata inaugurata ieri sera “Desert Queens”, la grande mostra dedicata alla più iconica e avventurosa competizione rallystica del mondo, all'interno dell'82ª edizione del salone, aperta al pubblico da giovedì 6 fino al 9 novembre a Fiera Milano Rho. Per la prima volta in Italia, la mostra racconta oltre quarant'anni di storia della Dakar attraverso 31 motociclette uniche: dalla Yamaha XT500di Thierry Sabine, ideatore della leggendaria corsa, fino alla moto vincitrice dell'ultima edizione, il percorso svela la nascita, l'evoluzione e il futuro del rally più celebre del pianeta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eicma: arriva Desert Queens, mostra che celebra la Parigi-Dakar