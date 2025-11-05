Eicma | arriva Desert Queens mostra che celebra la Parigi-Dakar
Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Sabbia, moto, foto e video unici. La Dakar arriva all'Eicma di Milano. È stata inaugurata ieri sera “Desert Queens”, la grande mostra dedicata alla più iconica e avventurosa competizione rallystica del mondo, all'interno dell'82ª edizione del salone, aperta al pubblico da giovedì 6 fino al 9 novembre a Fiera Milano Rho. Per la prima volta in Italia, la mostra racconta oltre quarant'anni di storia della Dakar attraverso 31 motociclette uniche: dalla Yamaha XT500di Thierry Sabine, ideatore della leggendaria corsa, fino alla moto vincitrice dell'ultima edizione, il percorso svela la nascita, l'evoluzione e il futuro del rally più celebre del pianeta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
[EICMA 2025] la Kawasaki mette le ali! Cupolino totalmente rivisto per la ZX-10R e per la Homologation Special ZX-10RR! Arrivano linee più morbide e più armoniche (stona solo la presa dell’airbox davvero poco integrata) e…Arrivano le ali che secondo Kaw - facebook.com Vai su Facebook
A EICMA 2025 arriva la nuova Brutale, evoluzione dell'iconica naked MV Agusta @corsedimoto - X Vai su X
Eicma, a 82esima edizione mostra 'Desert Queens', Meda 'a Milano la magia della Dakar' - Per l'82esima edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, a Fiera Milano Rho arriva la mostra 'Desert Queens', sviluppata con la collaborazione di Aso, l'organizzato ... msn.com scrive
Eicma: arriva Desert Queens, mostra che celebra la Parigi-Dakar - È stata inaugurata ieri sera “Desert Queens”, la grande mostra dedicata alla più iconica e avventurosa competizione rallystica de ... Da adnkronos.com
A Eicma mostra ‘Desert Queens’, Meda: “Portiamo a Milano la magia della Dakar” - (Adnkronos) – “Vogliamo rappresentare in Eicma e portare a Milano la magia del deserto e la magia di questa gara eccezionale”. Come scrive msn.com