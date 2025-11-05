Eicma 2025 in Fiera Milano Fontana Lombardia | Rappresenta comparto in crescita – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 05 novembre 2025 “Eicma è una manifestazione importante sia perché rappresenta un comparto in crescita, anche quest'anno infatti abbiamo avuto un incremento di immatricolazioni, sia perché crediamo nelle fiere e abbiamo sempre investito molto su di esse. Stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di aziende possibile, anche le piccole e medie, attraverso dei bandi per favorire la partecipazione alle fiere, che sono una vetrina del Made in Italy e bacino di grande innovazione”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, in occasione della giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano. 🔗 Leggi su Open.online

