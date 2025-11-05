Effetto Cahill così il coach ha forgiato Sinner

Dall’arrivo nel 2022 al vertice del tennis mondiale: l'australiano ha lavorato sul progetto tecnico che ha portato Jannik in cima. Il futuro resta da scrivere, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Effetto Cahill, così il coach ha forgiato Sinner

Dopo la tensione in campo contro Shelton, Jannik Sinner chiude tutto con un gesto semplice e profondo: un abbraccio a Darren Cahill. Nessuna parola, solo rispetto e intesa tra maestro e allievo: https://fanpa.ge/Ypf5l - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, Cahill: "Non sono il suo coach più importante. Jannik ha mostrato resilienza" - "La mia reazione alla vittoria di Sinner è piuttosto simile a quella di un uomo anziano molto esausto". Scrive sport.sky.it

Sinner sorprende tutti: «Per Cahill è l'ultimo anno, poi ci separeremo». Chi è il coach che gli ha svoltato la carriera - Jannik Sinner sorprende tutti, e dopo aver vinto nel secondo turno degli Australian Open rivela che tra qualche mese divorzierà da Darren Cahill, il coach australiano che a ottobre festeggerà 60 anni ... Lo riporta corriereadriatico.it

Sinner, chi è il coach Darren Cahill e perché lo lascerà a fine stagione. «Proverò a convincerlo» - «E' una bellissima sensazione poter condividere questo trofeo con il mio team e la mia famiglia: provero' a convincere il coach Darren Cahill, visto che questo deve essere il suo ultimo Melbourne»: ... Si legge su ilmattino.it