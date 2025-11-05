Effetti avversi vaccino Covid Corte Appello Campobasso conferma correlazione di Pfizer con grave patologia neurologica in una donna poi deceduta

La Corte d'Appello conferma: il vaccino Covid Pfizer ha causato una neuropatia grave a una donna poi deceduta. Ministero condannato a indennizzare gli eredi Decisione storica quella della Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato in secondo grado di giudizio la sentenza del Tribunale d.

