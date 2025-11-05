Educazione finanziaria italiani bocciati | uno su 10 analfabeta anche sulle pensioni

Italiani bocciati in educazione finanziaria. Continuano a fare (male) i conti con i propri conti. L'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa del Paese resta ancora sotto la sufficienza: 56 su 100. È questo il verdetto del 4° Rapporto Edufin Index 2025, l'osservatorio presentato ieri da Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione di SDA Bocconi, che misura conoscenze e comportamenti finanziari degli italiani. Dietro il numero, una realtà che cambia ma ancora troppo lentamente: solo quattro italiani su dieci gestiscono consapevolmente le proprie finanze, mentre gli analfabeti finanziari cioè coloro che proprio non conoscono l'ABC sono ancora il 10%, seppur con due punti percentuali in calo rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Educazione finanziaria, italiani bocciati: uno su 10 analfabeta anche sulle pensioni

