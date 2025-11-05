Educazione alla legalità torna il concorso Vittime del dovere | invio materiale entro il 31 gennaio BANDO

Resta attivo anche per l’anno scolastico in corso il concorso promosso dall’Associazione Vittime del Dovere, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il bando si inserisce nel quadro delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa firmato tra le due istituzioni il 13 marzo 2023, finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla valorizzazione del ruolo di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio servizio allo Stat L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it